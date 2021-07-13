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Россиянам объяснили, почему после вакцинации от коронавируса может болеть рука
Общество
Россиянам объяснили, почему после вакцинации от коронавируса может болеть рука
pixabay.com

Москва, 13 июля. Российские врачи назвали причины неприятных ощущений и болей в руке после вакцинации против коронавирусной инфекции.

В месте введения инъекции скапливается большая концентрация вещества, рассказал врач-терапевт Виктор Лишин. Препарату необходимо время, чтобы распределиться по организму, передает URA.RU. Специалист отметил, что во время укола медик может задеть нервное окончание, там самым вызвав у пациента болезненные ощущения.

Своего коллегу поддержала врач-терапевт Лариса Алексеева. Она напомнила, что каждый человек обладает индивидуальным порогом чувствительности.

«Если правильно поставить укол, то ничего болеть не будет», — добавила Алексеева.

По ее словам, все делается стерильно. Однако боль может быть вызвана технической погрешностью.

Российские врачи ранее объяснили, является ли беременность поводом для отказа от вакцинации. Минздрав РФ допустил проведение процедуры для таких категорий граждан.

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укол боль рука вакцинация
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