Вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне завершил игровую карьеру

Нэшвилл, 13 июля. Вратарь сборной Финляндии и клуба Национальной хоккейной лиги Пекка Ринне официально объявил о завершении игровой карьеры, сообщает пресс-служба клуба в Twitter.

Финский страж ворот на протяжении последних 16 сезонов выступал за «Нэшвилл». Ринне всего провел в составе «Предаторс» 683 встречи, в которых отбил 91,7% шайб. Голкипер по итогам минувшего сезона стал обладателем трофея «Кинг Клэнси Трофи», который вручается игроку, подающему положительный пример как для болельщиков, так и для своих коллег.

Ранее стало известно, что форвард «Колорадо» Габриэль Ландескуг может перейти в «Сент-Луис». Информацию о предметном интересе к форварду «Эвеланш» со стороны менеджмента «блюзменов» подтвердил американский инсайдер, автор сайта NHL.com Лу Корач.