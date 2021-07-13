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Полузащитник сборной Англии Сака не должен был исполнять пенальти в финале Евро-2020
Евро 2020
Полузащитник сборной Англии Сака не должен был исполнять пенальти в финале Евро-2020
Global Look Press  /  via www.imago-images.de/www.imago-images.de

Лондон, 13 июля. Многие футболисты английской национальной сборной были удивлены решением главного тренера команды Гарета Саутгейта поставить Букайо Саку на серию послематчевых пенальти.

Сборная Англии по итогам основного и дополнительного времени сыграла с Италией вничью со счетом 1:1. У хозяев забитым мячом отличился защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу, его визави Леонардо Бонуччи во втором отрезке встречи восстановил статус-кво.

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт перед серией послематчевых пенальти специально выпустил на поле Джордана Хендерсона, Джейдона Санчо и Маркуса Рэшфорда. Решению дать право Саке исполнить одиннадцатиметровый в ворота Джанлуиджи Доннаруммы удивились все игроки «львов», передает Daily Mail.

Ранее стало известно, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук привился от коронавируса. Подтверждение этого можно найти в его Instagram Stories. На фотографии видно, как медсестра делает укол в левую руку футболиста.

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