Захарова показала фото прибывшей в Таджикистан делегации МИД России

Душанбе, 13 июля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с делегацией в Душанбе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала фотографию.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства выложила кадр прибытия Лаврова в Telegram-канале. Дипломат с делегацией прилетел в столицу Таджикистана 13 июля.



Министр встретится с главами МИД стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества во второй день визита. Совместная работа идет под знаком 20-летнего юбилея создания ШОС.