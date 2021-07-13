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Захарова показала фото прибывшей в Таджикистан делегации МИД России

  /   Обновлено: 13 июля 2021 17:35
Политика
Захарова показала фото прибывшей в Таджикистан делегации МИД России
Global Look Press  /  MFA Russia/via Globallookpress.com

Душанбе, 13 июля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с делегацией в Душанбе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала фотографию.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства выложила кадр прибытия Лаврова в Telegram-канале. Дипломат с делегацией прилетел в столицу Таджикистана 13 июля.

Министр встретится с главами МИД стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества во второй день визита. Совместная работа идет под знаком 20-летнего юбилея создания ШОС.

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