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Политолог Рар назвал несбыточными мечты Киева вернуть Крым и Донбасс с помощью Запада
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Политика
Политолог Рар назвал несбыточными мечты Киева вернуть Крым и Донбасс с помощью Запада
Prt Scr youtube.com  /  Первый канал

Берлин, 13 июля. Коллективный Запад не станет помогать Украине с «возвращением» Крыма и Донбасса, заявил немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, украинские власти напрасно тешат себя надеждами на этот счет. Он назвал несбыточными любые мечты Украины о помощи со стороны Германии или США в данном вопросе.

«Они были уверены, что Россия проиграет. Россия не проигрывает. Наоборот, Германия начинает где-то даже усиливать сотрудничество с РФ, несмотря на санкции. Это очень мешает Украине. Они видят, что проигрывают», — расставил точки «i» политолог.

Рар также прокомментировал визит президента Украины Владимира Зеленского в Берлин, заявив, что украинский лидер при поддержке США выпрашивает у Германии деньги. Однако, по его словам, немецкая сторона не станет помогать Киеву.

«Встреча кончится ничем. Разочарованием для украинской стороны и для немецкой тоже, потому что Германии надоели постоянные упреки в свой адрес», — говорит эксперт.

Ранее украинская журналистка Ольга Духнич заявила, что Крым никогда не войдет в состав Украины из-за отношения граждан страны к жителям полуострова. По ее словам, украинцы привыкли лишь злорадствовать над проблемами, которые возникают в Крыму.

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украина донбасс крым запад
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