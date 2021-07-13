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Трубоукладчик «Фортуна» на 50% завершил укладку второй линии «СП-2»

  /   Обновлено: 13 июля 2021 17:37
Экономика
Трубоукладчик «Фортуна» на 50% завершил укладку второй линии «СП-2»
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 13 июля. Строительные работы на газопроводе «Северный поток — 2» продолжаются отличными темпами. Трубоукладочная баржа «Фортуна» закончила примерно половину второй линии.

Предыдущие данные были обновлены 8 июля. На тот момент баржа завершила работы на 39,5 километра второй линии «Северного потока — 2» из 85 километров. В следующие дни «Фортуна» продвинулась: 8 июля на 1380 метров, 9 июля — на 700 метров, а 11 июля — на 950 метров (10-го числа был простой), сообщает Rusonline.org. Таким образом, за четверо суток трубоукладчик преодолел порядка трех километров, увеличив общее расстояние до 42,5 километра, или до половины необходимого показателя.

При этом в Nord Stream-2 сообщили, что работы на второй нитке газопровода будут завершены в августе 2021 года. Издание предполагает, что к тому времени на первой нитке «Северного потока — 2» будут завершены работы по пусконаладке и сертификации.

После запуска газопровода Украине потребуются гарантии «нормального газоснабжения» сроком на 10–15 лет, уверен президент страны Владимир Зеленский. Ранее он прибыл в Германию для переговоров с Ангелой Меркель.

Канцлер ФРГ заверила, что очень серьезно относится к обеспокоенности Киева по поводу будущего транзита и пообещала обсудить проблему с президентом США Джо Байденом. Украина должна остаться страной-транзитером, даже когда проект «СП-2» будет завершен, цитирует Меркель INFOX.

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газопровод северный поток 2 Фортуна трубоукладчик
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