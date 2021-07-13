В Адыгее допускать на работу в кафе будут только привитых или переболевших COVID-19

Майкоп, 13 июля. Допускать до работы в заведениях общественного питания в Адыгее будут только сотрудников, которые прошли вакцинацию от коронавируса или переболели инфекцией.

Такое решение принял оперативный штаб. Нововведение начнет действовать на территории области с 19 июля. Продолжать работу в заведениях общепита можно будет при предоставлении сертификата о вакцинации или справки, которая свидетельствует о перенесенной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Власти Адыгеи ранее ввели новые правила для туристов. Для заселения в гостиницы нужно будет показать отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или свидетельство о вакцинации.