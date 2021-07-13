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Соседов сравнил МакSим с онкобольной Анастасией Заворотнюк
Шоу-бизнес
Соседов сравнил МакSим с онкобольной Анастасией Заворотнюк
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 13 июля. Ведущий Сергей Соседов высказался о состоянии госпитализированной певицы МакSим (Марина Максимова). Музыкальный критик нашел общее между ней и актрисой Анастасией Заворотнюк.

Журналисты поинтересовались, что артист думает по поводу тяжелого состояния кумира миллионов. Соседов не понимает, что можно комментировать, когда человек уже несколько недель лежит в состоянии «трупа».

«Что о ней говорить, если она в плохом, тяжелом состоянии? Ну, человек лежит бездыханно. МакSим же в коме — человек лежит трупом», — резко сообщил артист в интервью изданию NEWS ru.

По словам Соседова, очень сложно отделить правдивую информацию от мифов, которые появляются в Сети. Он уверен, что ситуация с Максимовой очень похожа на то, что происходит вокруг звезды ситкома «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, которая почти три года борется с онкологическим заболеванием.

В своих прогнозах он оказался не слишком оптимистичен. Соседов не знает, удастся ли исполнительнице хита «Трудный возраст» справиться с болезнью и прийти в себя.

«Выкарабкается или нет — вопрос тяжелый. Ситуация очень сложная, человек с ковидом же лежит. COVID всех нас накрыл, много людей ушло. И многие знаменитые люди, профессионалы, коллеги умерли», — заявил шоумен.

Марина Максимова попала в больницу с 40% поражением легких, а недавно появилось сообщение о развитии сепсиса у артистки, передает «Вечерняя Москва». Однако пиар-менеджер артистки опровергла подобную информацию.

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