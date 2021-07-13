Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июля 17:18
17:17
Шоу-бизнес
Украинская певица Alyona Alyona отказалась от сотрудничества с русскими артистами
17:16
Экономика
Падение спроса зафиксировано на рынке элитного жилья в Петербурге
17:14
Общество
Россиян предупредили, что число жарких дней будет увеличиваться из года в год
17:13
Общество
Жителя Владимирской области выселили из квартиры из-за антисанитарии и долгов
17:13
Политика
Литва считает невозможным возвращение белорусских мигрантов на родину
17:12
Армия
Снайпер-ополченец из ДНР рассказал неочевидные факты о войне в Донбассе
17:12
Общество
Интерактивная карта авиасалона МАКС-2021 появилась в геосервисе 2ГИС
17:10
Общество
Исполняющий обязанности главы краевого управления СК прибыл в Геленджик после взрыва
17:09
Общество
Редкую птицу привезли в центр реабилитации диких животных в Приморье
17:08
Шоу-бизнес
Соседов сравнил МакSим с онкобольной Анастасией Заворотнюк
Все новости

США вывели более 95% войск с территории Афганистана

  /   Обновлено: 13 июля 2021 17:13
Армия
США вывели более 95% войск с территории Афганистана
flickr.com  /  U.S. Department of Defense Current Photos

Вашингтон, 13 июля. Войска Соединенных Штатов практически полностью покинули территорию Афганистана, сообщили в Пентагоне.

Вывод боевых подразделений и техники завершен более чем на 95%, говорится в официальном заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

«Процесс вывода войск продолжается», — добавили в военном ведомстве.

Передислокация американских подразделений проходит на фоне обострения на территории Афганистана. Боевики запрещенного в России движения «Талибан»1 развернули активное наступление на ряд пограничных территорий страны.

Пентагон ранее принял решение сменить командующего войсками Соединенных Штатов и НАТО в Афганистане. Им стал Фрэнк Маккензи, занимающий пост главы CENTCOM.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

афганистан пентагон вс сша
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru