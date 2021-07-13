США вывели более 95% войск с территории Афганистана

Вашингтон, 13 июля. Войска Соединенных Штатов практически полностью покинули территорию Афганистана, сообщили в Пентагоне.

Вывод боевых подразделений и техники завершен более чем на 95%, говорится в официальном заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

«Процесс вывода войск продолжается», — добавили в военном ведомстве.

Передислокация американских подразделений проходит на фоне обострения на территории Афганистана. Боевики запрещенного в России движения «Талибан»1 развернули активное наступление на ряд пограничных территорий страны.

Пентагон ранее принял решение сменить командующего войсками Соединенных Штатов и НАТО в Афганистане. Им стал Фрэнк Маккензи, занимающий пост главы CENTCOM.

1 Организация запрещена на территории РФ.