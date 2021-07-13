Елена Бабич предложила расширить меры поддержки некурящих россиян

В Общественной палате РФ предложили увеличить ежегодный отпуск некурящим россиянам. Согласно инициативе, это мотивирует сотрудников отказаться от вредной привычки, которая «съедает» существенную часть рабочего времени, из-за чего работодатели и государство несут дополнительные издержки. Оценить идею правозащитников ФАН попросил экс-депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга и руководителя движения «Санкт-Петербург — духовная столица» Елену Бабич.

По ее словам, курильщик априори представляет из себя худшего работника, чем некурящий, ведь его трудоспособность и умственные способности снижаются благодаря опасной привычке.

«Очень хорошее предложение, мне оно нравится. Чем больше будет поощрений здорового образа жизни, тем лучше. <…> Но я бы еще поощрила некурильщиков дополнительными деньгами, чтобы они получали, например, на 10-15% больше. Или рассматривая на разные льготы курильщиков и некурящих, предоставлять их некурящему человеку. Это тоже положительно и справедливо, потому что от курильщиков очень многие страдают», — говорит Бабич.

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Любители сигарет губят не только свое здоровье, но и здоровье окружающих людей, а также наносят ущерб экологической обстановке города. Этих причин, по мнению Бабич, достаточно, чтобы за мягкими решениями последовали и более жесткие санкционные меры.

«Есть страны, где у курильщиков ниже зарплата и хуже социальный пакет. Есть страны, та же Япония, где курильщикам рабочий день продлевают. Разные есть карательные меры, и это правильно. Если курильщик — худший работник, то почему он должен иметь такой же пакет и такую же оплату?» — отметила общественный деятель.

Агентство городских новостей Москва / Андрей Любимов

Курящее население — настоящее бедствие для общества, которое буквально вздыхает с облегчением, когда санкционированных мест для курения становится все меньше. Один из таких примеров — законопроект собеседницы ФАН, принятый в свое время ЗакСом Петербурга. Именно благодаря ее инициативе кабинеты депутатов стали, наконец, свободны от дыма сигарет.

«Мне говорили, мол, у тебя такой непопулярный законопроект, тебя вообще побьют там. Ничего подобного — очень много людей мне говорят «спасибо». Причем бросили все буквально в один день. <…> Никакой физиологической зависимости ни у кого не было, только психологическая, которая очень быстро была решена. Немножко силы воли и все — потом себя зауважали, что смогли», — заключает Елена Бабич.

Ранее ФАН писал, что курение после прохождения вакцинации от COVID-19 может пагубно сказаться на состоянии здоровья. Никотин, как оказалось, способен привести к образованию тромбов и обострению вероятных побочных эффектов.