Быть коммунистом почетно: маркетолог Григорьев о желании Джеки Чана вступить в КПК

На сегодняшний день состоять в Коммунистической партии Китая (КПК) намного более понятно и почетно, чем в Демократической партии США. Таким мнением поделился в беседе с ФАН маркетолог Николай Григорьев.

Эксперт прокомментировал новость о том, что гонконгский актер и каскадер Джеки Чан заявил на форуме в Пекине о своем желании вступить в КПК. Специалист обратил внимание на интересную деталь.

«Сам по себе Джеки [Чан] гонконгский. Он не континентальный. Прославился в молодости, еще во времена, когда Гонконг был британской колонией. Так что вырос он отнюдь не в пионерской организации. Вполне буржуазный товарищ. Далее он очень много снимался в голливудских блокбастерах», — отметил маркетолог.

Николай Григорьев также рассказал о том, как, на его взгляд, расцветший при капитализме талантливый актер мог прийти к переоценке ценностей.

«С годами он взрослел, смотрел на происходящее вокруг. Он же китаец. Много играл в патриотически-националистических фильмах, с хорошим антияпонским оттенком. На старости лет ему пришло в голову примкнуть к руководящей силе, которая сделала Китай как минимум страной №2, а по некоторым позициям и №1 в мире. Мне кажется, состоять сейчас в китайской коммунистической партии намного более понятно и почетно, чем в Демократической партии США», — пояснил собеседник ФАН.

facebook.com / Гильдия Маркетологов

В завершение он добавил, что подобные поиски и неожиданные решения делают многие люди по достижении определенного возраста.

«Для человека свойственно желание быть частью чего-то большого, сильного, интересного, и, не побоюсь этого слова, светлого! И то, что умудренный годами, поломанный Джеки, у которого ни одной косточки целой нет, решил на старости лет примкнуть к КПК, не удивляет меня», — резюмировал Николай Григорьев.

Ранее в диалоге «Партия «Единая Россия» — Коммунистическая партия Китая» лидер КНР Си Цзиньпин высоко оценил результаты сотрудничества России и Поднебесной. По его словам, страны развивают принципы нового типа международных отношений.