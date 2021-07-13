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Захарова назвала антидемократичной риторику Зеленского по вопросу русского языка

  /   Обновлено: 13 июля 2021 17:11
Политика
Захарова назвала антидемократичной риторику Зеленского по вопросу русского языка
instagram.com  /  @mzakharovamid

Москва, 13 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала заявление президента Украины Владимира Зеленского о русском языке.

Ранее лидер Украины заявил, что сложно найти справедливость в вопросе языка, поэтому лучше не поднимать этот вопрос. Спикер ведомства считает, что такая логика является антидемократичной и дикой.

«Страшно, что этот же принцип киевский режим экстраполирует на все сферы жизни. Сложно найти справедливость — не надо поднимать вопрос. При этом решения принимаются осознанно несправедливые, что осложняет имеющиеся и порождает новые проблемы», — возмутилась дипломат в Telegram-канале.

По словам Зеленского, некоторые нормы украинского закона прописаны так, что дают возможность говорить в стране на русском языке. Он добавил, что русский язык не является собственностью России.

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украина захарова зеленский
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