Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июля 17:18
17:17
Шоу-бизнес
Украинская певица Alyona Alyona отказалась от сотрудничества с русскими артистами
17:16
Экономика
Падение спроса зафиксировано на рынке элитного жилья в Петербурге
17:14
Общество
Россиян предупредили, что число жарких дней будет увеличиваться из года в год
17:13
Общество
Жителя Владимирской области выселили из квартиры из-за антисанитарии и долгов
17:13
Политика
Литва считает невозможным возвращение белорусских мигрантов на родину
17:12
Армия
Снайпер-ополченец из ДНР рассказал неочевидные факты о войне в Донбассе
17:12
Общество
Интерактивная карта авиасалона МАКС-2021 появилась в геосервисе 2ГИС
17:10
Общество
Исполняющий обязанности главы краевого управления СК прибыл в Геленджик после взрыва
17:09
Общество
Редкую птицу привезли в центр реабилитации диких животных в Приморье
17:08
Шоу-бизнес
Соседов сравнил МакSим с онкобольной Анастасией Заворотнюк
Все новости

Бывший глава Коми Владимир Торлопов вышел на свободу по УДО

  /   Обновлено: 13 июля 2021 17:07
Происшествия
Бывший глава Коми Владимир Торлопов вышел на свободу по УДО
wikipedia.org  /  council.gov.ru / CC BY 4.0

Ухта, 13 июля. Суд в Ухте освободил по УДО бывшего главу Республики Коми и экс-сенатора Владимира Торлопова, приговоренного к тюрьме за создание ОПГ.

Торлопов в 2016 году был признан виновным в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

«С учетом всех обстоятельств материалов дела, положительных характеристик судом принято решение об удовлетворении ходатайства», — отмечается в сообщении судебной инстанции.

По уточненным данным, бывшему главе региона оставалось пробыть в тюрьме один год, шесть месяцев и 19 дней от назначенного наказания.

Владимир Торлопов занимал должность главы Коми два срока подряд с 2001 по 2010 годы. После этого находился на посту сенатора от региона. Спустя шесть лет, в 2016 году, в Совфеде его сменил Дмитрий Шатохин.

Ранее 360tv.ru сообщал о госпитализации действующего главы республики Владимира Уйбы с подтвержденным коронавирусом. В феврале 2021 года он сделал две дозы прививки.

Вернуться назад

торлопов удо глава коми
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru