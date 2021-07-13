Бывший глава Коми Владимир Торлопов вышел на свободу по УДО

Ухта, 13 июля. Суд в Ухте освободил по УДО бывшего главу Республики Коми и экс-сенатора Владимира Торлопова, приговоренного к тюрьме за создание ОПГ.

Торлопов в 2016 году был признан виновным в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

«С учетом всех обстоятельств материалов дела, положительных характеристик судом принято решение об удовлетворении ходатайства», — отмечается в сообщении судебной инстанции.

По уточненным данным, бывшему главе региона оставалось пробыть в тюрьме один год, шесть месяцев и 19 дней от назначенного наказания.

Владимир Торлопов занимал должность главы Коми два срока подряд — с 2001 по 2010 годы. После этого находился на посту сенатора от региона. Спустя шесть лет, в 2016 году, в Совфеде его сменил Дмитрий Шатохин.

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