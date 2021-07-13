Минпромторг России проработает меры поддержки для транспортного машиностроения

Москва, 13 июля. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин поручил министерству промышленности и торговли проработать меры поддержки для транспортного машиностроения.

Поставленная задача включает поддержку импортозамещения ключевых систем и компонентов. Глава кабмина указал на ключевую роль транспортного машиностроения в развитии российской экономики, пишет ТАСС.

«Меры поддержки фонда промышленности и все те инструменты, которые сегодня имеет Минпромторг, должны распространяться на эту отрасль», — подчеркнул Мишустин.

Он напомнил о большом количестве различных мер поддержки, в числе которых запланированы средства на субсидирование экспорта. Также, по его словам, государство помогает возмещать затраты по НИОКР, что можно обеспечить и в случае импортозамещения.

В правительстве разработали дополнительный стимул для развития малого и среднего бизнеса. Соответствующее постановление подписал Мишустин. Речь идет о повышении квоты закупок государственными организациями у малого и среднего бизнеса.

Министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий ранее рассказал для «ФедералПресс», какая помощь оказывалась промышленным компаниям на Южном Урале в период пандемии.