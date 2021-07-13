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В Грузии прошли похороны избитого противниками ЛГБТ телеоператора

  /   Обновлено: 13 июля 2021 17:15
Происшествия
В Грузии прошли похороны избитого противниками ЛГБТ телеоператора
Prt Scr youtube.com  /  Агентство Анадолу

Тбилиси, 13 июля. Похороны журналиста, избитого на акции против гей-парада в Тбилиси, прошли в грузинской столице. Погибший Лексо Лашкарава был оператором телекомпании «Пирвели».

Участниками похоронной процессии стали не только коллеги-журналисты Лашкаравы, но и лидеры политических партий и общественные деятели. В последний путь оператора проводили аплодисментами.

Отмечается, что в траурном шествии не участвовали представители власти Грузии и правящей партии «Грузинская мечта». Напомним, что Лексо Лашкарава был избит в Тбилиси группой людей, которые выступали против проведения ЛГБТ-парада. Журналист находился три дня в больнице, затем был выписан и скончался в своей квартире.

Ранее политолог Шота Апхаидзе прокомментировал избиение телеоператора. По словам эксперта, из Лексо Лашкаравы планируют сделать грузинского Джорджа Флойда.

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