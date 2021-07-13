Российский гиперзвуковой "Сармат" взволновал британских экспертов

, 13 июля. Россия переходит к завершающей стадии испытаний гиперзвуковой ракеты "Сармат", которая затем поступит на вооружение российской армии. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Ракета способна развивать скорость 9800 км/ч. Это позволит боеприпасу быстро уничтожить американские города в случае ядерной войны, пишут аналитики. В статье указано, что пусковые испытания "Сармата" будут осуществляться с фрегата "Адмирал Горшков". Россия готовится принять комплекс на вооружение уже в следующем году. Однако все разработки по проекту были строго засекречены.

Основной задачей ракеты является уничтожение вражеских кораблей, включая эсминцы. Британских экспертов очень взволновало 188-тонное "русское чудовище", которое планирует развернуть Москва. Сейчас Россия проводит военные маневры с участием фрегатов "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" в Черном море. Экипажи ВМФ РФ отрабатывают тактику уничтожения кораблей условного противника.

Также журналисты напомнили, что в марте с "Адмирала Горшкова" было осуществлено четыре испытательных запуска гиперзвуковой ракеты "Циркон" в Арктике. Российские военные подтвердили точное поражение всех заданных целей. Начало серийного производства этой ракеты также запланировано в 2022 году, резюмируют в The Sun.

Ранее главный конструктор ВПК "НПО машиностроения" Александр Леонов рассказал, что специалисты предприятия работают над новыми гиперзвуковыми оружейными системами на базе уже созданных комплексов "Авангард", "Циркон" и "Кинжал", пишет RT.