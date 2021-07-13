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Власти Костромской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

  /   Обновлено: 13 июля 2021 17:04
Общество
Власти Костромской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Кострома, 13 июля. Вакцинация от коронавируса станет обязательной в Костромской области. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач Александр Кокоулин.

Согласно документу, такая мера распространяется на отдельные категории граждан. В перечень включены работники торговли, сферы услуг, сотрудники клиентских подразделений финансовых организаций, почтовых отделений, общественного транспорта, лагерей и санаториев.

Кроме того, получить прививки от COVID-19 в обязательном порядке должны работники МФЦ и культурно-развлекательных организаций, а также государственные служащие и водители такси. Документ опубликован на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Глава ведомства Анна Попова ранее сообщила, что обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан ввели уже в 25 регионах страны.

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вакцинация костромская область коронавирус
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