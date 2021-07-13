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Мэр Днепра первым на Украине отправится в космос в качестве туриста

  /   Обновлено: 13 июля 2021 16:57
Политика
Мэр Днепра первым на Украине отправится в космос в качестве туриста
Prt Scr youtube.com  /  Світське життя

Днепр, 13 июля. Градоначальник украинского города Днепра Борис Филатов планирует стать первым космическим туристом в стране.

Мэр собирается отправиться покорять бескрайнее пространство на корабле компании Virgin Galactic, который пренадлежит британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону. Об этом сообщается в Telegram-канале одного из местных изданий.

Филатов рассчитывает обсудить детали полета с владельцем судна 15 июля. Известно, что мэр купил билет на суборбитальный полет за 200 тысяч долларов.

Ранее Украина выпустила статью о местной космонавтике. В стране назвали успехом размещение флага государства на орбите космонавтом NASA Рэндольфом Брезником.

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украина космос филатов
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