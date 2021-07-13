Израиль расширит рыболовную зону Газы и увеличит объемы палестинского импорта

Тель-Авив, 13 июля. Израиль намерен расширить рыболовную зону у берегов Газы и разрешить увеличение импорта в Палестину. Причиной смягчения ограничений власти страны назвали снижение напряженности в конфликтных районах.

«В свете недавнего затишья в плане безопасности ... рыболовная зона в секторе Газа будет расширена с 9 до 12 морских миль», — говорится в заявлении израильского Отдела координации действий правительства на территориях (COGAT).

Палестина также сможет импортировать большее количество медицинского оборудования, рыболовных, сельскохозяйственных, промышленных товаров и текстиля.

Согласно заявлению, дальнейшие действия Израиля в этой области будут зависеть от «сохранения стабильности и безопасности».

With tensions easing, #Israel has decided to extend the #fishing zone off #Gaza from 9 to 12 nautical miles as of Monday morning, @cogatonline said. https://t.co/wW7lbjH1B1 — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) July 12, 2021

Ранее глава Национальной палестинской администрации Махмуд Аббас в ходе телефонного разговора с израильским президентом Ицхаком Герцогом призвал к сохранению мира в Газе, Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан.

Ограничения на рыбную ловлю и импорт товаров в Газу были ужесточены в мае текущего года, когда ХАМАС на фоне столкновений между арабами и сотрудниками израильской полиции в Иерусалиме подверг территории еврейского государства массированным ракетным обстрелам. В свою очередь Израиль нанес авиационные удары по объектам группировки. За 11 дней вооруженного противостояния погибли 12 израильтян, более 50 получили ранения. С палестинской стороны не менее 240 человек были убиты, около 1900 ранены.

После прекращения огня 21 мая имели место кратковременные нарушения перемирия обеими сторонами, однако это не приводило к возобновлению боевых действий.

Кроме того, 11 июля Израиль по инициативе министра обороны Бени Ганца принял решение заморозить часть финансовых отчислений Газе на сумму около 180 млн долларов за «косвенную поддержку терроризма». По заявлению представителей Военно-политического кабинета Израиля, аналогичная сумма в прошлом году была переведена палестинцами тем, кто подозревался в нападениях на его территории.

#Israel’s Security Cabinet froze nearly $200 million in tax transfers to the Palestinians that it said represented the amount of money the Palestinians transferred to the families of alleged attackers last year. pic.twitter.com/Tv65EONeqw — Asianet Newsable (@AsianetNewsEN) July 12, 2021

Указанные средства будут постепенно удержаны из ежемесячных выплат жителям Газы, которые Израиль выдает после учета полученных с палестинских территорий налогов.

При этом государство активно выступает против «Фонда мучеников», выдающего пособия тысячам семей Газы и Западного берега, родственники которых были убиты, ранены или арестованы в ходе палестино-израильского конфликта. По словам жителей, эти средства являются важной частью социального обеспечения пострадавших, однако Израиль рассматривает их как стимулирование к продолжению вооруженной борьбы.