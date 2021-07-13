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Израиль расширит рыболовную зону Газы и увеличит объемы палестинского импорта
Весь мир
Израиль расширит рыболовную зону Газы и увеличит объемы палестинского импорта
Global Look Press  /  Ahmed Zakot/Keystone Press Agency

Тель-Авив, 13 июля. Израиль намерен расширить рыболовную зону у берегов Газы и разрешить увеличение импорта в Палестину. Причиной смягчения ограничений власти страны назвали снижение напряженности в конфликтных районах.

«В свете недавнего затишья в плане безопасности ... рыболовная зона в секторе Газа будет расширена с 9 до 12 морских миль», — говорится в заявлении израильского Отдела координации действий правительства на территориях (COGAT).

Палестина также сможет импортировать большее количество медицинского оборудования, рыболовных, сельскохозяйственных, промышленных товаров и текстиля.

Согласно заявлению, дальнейшие действия Израиля в этой области будут зависеть от «сохранения стабильности и безопасности».

Ранее глава Национальной палестинской администрации Махмуд Аббас в ходе телефонного разговора с израильским президентом Ицхаком Герцогом призвал к сохранению мира в Газе, Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан.

Ограничения на рыбную ловлю и импорт товаров в Газу были ужесточены в мае текущего года, когда ХАМАС на фоне столкновений между арабами и сотрудниками израильской полиции в Иерусалиме подверг территории еврейского государства массированным ракетным обстрелам. В свою очередь Израиль нанес авиационные удары по объектам группировки. За 11 дней вооруженного противостояния погибли 12 израильтян, более 50 получили ранения. С палестинской стороны не менее 240 человек были убиты, около 1900 ранены.

После прекращения огня 21 мая имели место кратковременные нарушения перемирия обеими сторонами, однако это не приводило к возобновлению боевых действий.

Кроме того, 11 июля Израиль по инициативе министра обороны Бени Ганца принял решение заморозить часть финансовых отчислений Газе на сумму около 180 млн долларов за «косвенную поддержку терроризма». По заявлению представителей Военно-политического кабинета Израиля, аналогичная сумма в прошлом году была переведена палестинцами тем, кто подозревался в нападениях на его территории.

Указанные средства будут постепенно удержаны из ежемесячных выплат жителям Газы, которые Израиль выдает после учета полученных с палестинских территорий налогов.

При этом государство активно выступает против «Фонда мучеников», выдающего пособия тысячам семей Газы и Западного берега, родственники которых были убиты, ранены или арестованы в ходе палестино-израильского конфликта. По словам жителей, эти средства являются важной частью социального обеспечения пострадавших, однако Израиль рассматривает их как стимулирование к продолжению вооруженной борьбы.

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израиль палестина сектор газа
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