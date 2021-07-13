Председателя парламента Туниса хотят отстранить после избиения депутата

Тунис, 13 июля. Три парламентские фракции стремятся отстранить председателя Рашида аль-Ганнуши, обвиняя его в диктаторском стиле правления и политике двойных стандартов.

Ранее партии бойкотировали комитеты парламента. Фракции отреагировали на неспособность спикера как изменить повестку пленарных заседаний, особенно в отношении ситуации со здравоохранением в стране, так и привлечь к ответственности виновных в избиении и унижении главы оппозиционной Свободной конституционной партии Абир Муси.

По их мнению, Рашид аль-Ганнуши манипулирует парламентом, поэтому председателя необходимо отстранить. Недовольство растет с февраля.

Уже тогда политика обвинили в неумении руководить законодательным органом и в создании «накаленной обстановки». Кроме того, Рашиду аль-Ганнуши припомнили и вступление в борьбу за власть с тунисским президентом Кайсом Саидом, что привело к политическому кризису в стране.

Сейчас парламент насчитывает 217 членов, а для запуска процесса вотума недоверия председателю необходимо одобрение 109 депутатов. Представитель одной из фракции отметил, что за отстранение Рашида аль-Ганнуши уже собрали 106 подписей.