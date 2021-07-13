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Песков сообщил, что переговоры Путина и Лукашенко длятся более четырех часов

  /   Обновлено: 13 июля 2021 17:00
Политика
Песков сообщил, что переговоры Путина и Лукашенко длятся более четырех часов
kremlin.ru  /  ТАСС

Санкт-Петербург, 13 июля. Официальная встреча президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко продолжается больше четырех часов.

Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, переговоры еще идут.

Ранее в Кремле не посчитали неожиданной встречу Путина и Лукашенко. Песков отметил, что лидеры достигли договоренности об этих переговорах некоторое время назад, они не являются срочными, но будут важными, несмотря на то, что президенты общаются часто.

Российский и белорусский президенты проводят переговоры в Санкт-Петербурге, где обсуждают сотрудничество по разным направлениям. Так, Путин рассказал, как он понимает динамику экономических отношений между Минском и Москвой.

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