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Кураторы в колледжах и техникумах будут получать доплаты за классное руководство
Общество
Кураторы в колледжах и техникумах будут получать доплаты за классное руководство
vk.com  /  Артур Парфенчиков

Москва, 13 июля. Дополнительные выплаты кураторам учебных групп в колледжах и техникумах введут в России с 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе депутата Госдумы Светланы Бессараб.

Кураторам ежемесячно будут выплачивать по 5 тыс. рублей. Такое нововведение распространяется на педагогов-кураторов из государственных и муниципальных учебных заведений, занимающихся реализацией программ среднего профессионального образования.

На осуществление проекта планируется выделять по 9,6 млрд рублей в год. При этом данный вид доплат ранее распространялся только на классных руководителей в школах, отметила Бессараб. Однако кураторы наравне с учителями уделяют дополнительное время своим учащимся, передает портал «Солидарность».

Пенсионерам тем временем с 1 января 2022 года начнут по-новому начислять надбавки к пенсии. Так, некоторым категориям граждан не будут понижать выплаты при переезде в другой регион страны.

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