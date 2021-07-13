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Милонов предложил геям пойти с требованием ЕСПЧ в то место, о котором они пекутся
Общество
Милонов предложил геям пойти с требованием ЕСПЧ в то место, о котором они пекутся
ФБА «Экономика сегодня»  /  владимир тулин

Требуя разрешить в России однополые браки, ЕСПЧ раскрыл свое истинное лицо. Об этом в беседе с ФАН заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Напомним, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию разрешить регистрацию гражданских союзов среди гомосексуалистов. Решение было вынесено после обращения в суд представителей сексменьшинств, проживающих в Липецкой области. Оно опубликовано на сайте суда.

Эти требования защитников европейских ценностей в нашей стране выполняться не будут, так как противоречат закону России, подчеркнул Милонов.

«Спасибо, что на общероссийском голосовании у нас были приняты поправки в Конституцию. Благодаря тому, что наша страна и наш народ защищены на законодательном уровне, все эти «требования» могут отправиться по известному адресу — в то место, о котором так печется ЕСПЧ», — ответил собеседник агентства.

Политик подчеркнул, что своими нелепыми притязаниями к России Евросоюз продемонстрировал свои истинные планы и ожидания, связанные с нашей страной. Виталий Милонов напомнил, что русский язык богат на пословицы, поговорки и крылатые выражения, которые точно отражают восприятие нашим народом подобных «евроценностей» и связанных с ними «требований».

Ранее ФАН рассказывал, как представители ЛГБТ-сообщества клевещут из-за границы на Россию.

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виталий милонов еспч лгбт-сообщество
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