Без шансов на удаление: житель Казахстана сделал татуировку с портретом президента

А как вы выразите свою любовь к избранному президенту страны? Житель Нур-Султана Асан набил у себя на бедре портрет президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Казахстанец успел прославиться в Интернете. Мастера же по удалению татуировок заносят его в черные списки.

«После того, как вообще афишировали на новостных сайтах, порталах эту татуировку, у нас люди такие… Я просто, когда начал читать комментарии, я это все принимаю, конечно, как юмор, но люди какие-то все злые, я не понимаю. Они говорят: «Вот, новый депутат, наверное, квартиру захотел либо еще что-то». Нет, я просто захотел от своей души, для себя сделать эту татуировку. Мне никто за это ничего не платил. Никто мне за это ничего не обещал», — поделился Асан.

Фотографию портрета выложил у себя на странице в Instagram татуировщик Айткабыл Бузаубаев, который и выполнил эту работу, после чего снимок быстро стал популярным в социальных сетях.

Парень признался, что портрет президента — не первая его татуировка подобного плана. Год назад молодой человек набил изображение предыдущего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Асан подчеркивает, что желание набить портрет действующего президента вызвано исключительно его симпатией к предложенным им инициативам.