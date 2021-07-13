Владимир Меньшов в последнем интервью рассказал, о какой смерти мечтал

Москва, 13 июля. Режиссер Владимир Меньшов дал последнее интервью дочери Юлии за пару месяцев до своей кончины. Он рассказал о своих взглядах на смерть.

Актриса хотела выпустить интервью с именитым отцом в сентябре, но решила показать его на девятый день смерти Меньшова. Она думала, что разговор с отцом станет первым роликом на ее YouTube-канале и никак не ожидала, что интервью окажется последним для кинематографиста.

Отец и дочь поговорили на разные темы: семья, карьера, принципы, кино. Затронули они и тему смерти, пишет Teleprogramma.pro.

«Чтоб где-то на улице не скосило, а как-то все-таки в постели умереть. Спокойно... И закончить дела», — сказал 81-летний Меньшов, говоря о кончине.

Автор фильмов «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби» хотел все успеть в жизни. Он мечтал довести свой курс и завершить дела до конца. Режиссер очень переживал за свою супругу Веру Алентову, у которой после его смерти была бы «невеселая жизнь», но он был уверен, что семья обязательно поможет ей.

Юлия Меньшова добавила, что отец так и не посмотрел финальный вариант ее видео. Она уверяла режиссера, что работа получилась достойной, на что он ответил: «Это мы посмотрим».

Владимира Меньшова не стало 5 июля. Артист умер от последствий коронавируса на 82-м году жизни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.