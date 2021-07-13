Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июля 17:17
17:16
Экономика
Падение спроса зафиксировано на рынке элитного жилья в Петербурге
17:14
Общество
Россиян предупредили, что число жарких дней будет увеличиваться из года в год
17:13
Общество
Жителя Владимирской области выселили из квартиры из-за антисанитарии и долгов
17:13
Политика
Литва считает невозможным возвращение белорусских мигрантов на родину
17:12
Армия
Снайпер-ополченец из ДНР рассказал неочевидные факты о войне в Донбассе
17:12
Общество
Интерактивная карта авиасалона МАКС-2021 появилась в геосервисе 2ГИС
17:10
Общество
Исполняющий обязанности главы краевого управления СК прибыл в Геленджик после взрыва
17:09
Общество
Редкую птицу привезли в центр реабилитации диких животных в Приморье
17:08
Шоу-бизнес
Соседов сравнил МакSим с онкобольной Анастасией Заворотнюк
17:07
Армия
США вывели более 95% войск с территории Афганистана
Все новости

Врач рассказала, как не потеть и не пахнуть в жару

  /   Обновлено: 13 июля 2021 16:59
Общество
Врач рассказала, как не потеть и не пахнуть в жару
pixabay.com

Санкт-Петербург, 13 июля. Жителям России объяснили, как избежать повышенной потливости, а также избавиться от неприятного запаха во время аномальной жары.

На пресс-конференции, которая прошла в медиацентре «Патриот», журналисты спросили у кандидата медицинских наук, врача-педиатра Марины Мамаевой, как избежать повышенного потоотделения. Также они поинтересовались, есть ли простые медицинские опции, которые могут помочь в этой ситуации.

Специалист объяснила, что для эффективного охлаждения организма во время жары следует произвести контакт с холодной водой. Таким образом можно понизить температуру тела.

«Наверное, самый простой способ — контакт с холодной водой», — рассказала Мамаева.

Врач отметила, что поскольку наружная температура повышается, человек приходит в нормальное состояние. При этом возникает ощущение бодрости, добавила эксперт.

Ветеринарный врач Лариса Сударикова ранее рассказала, как защитить питомцев от сильного зноя. Она перечислила несколько действенных способов.

Вернуться назад

совет жара потливость
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru