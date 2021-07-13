Врач рассказала, как не потеть и не пахнуть в жару

Санкт-Петербург, 13 июля. Жителям России объяснили, как избежать повышенной потливости, а также избавиться от неприятного запаха во время аномальной жары.

На пресс-конференции, которая прошла в медиацентре «Патриот», журналисты спросили у кандидата медицинских наук, врача-педиатра Марины Мамаевой, как избежать повышенного потоотделения. Также они поинтересовались, есть ли простые медицинские опции, которые могут помочь в этой ситуации.

Специалист объяснила, что для эффективного охлаждения организма во время жары следует произвести контакт с холодной водой. Таким образом можно понизить температуру тела.

«Наверное, самый простой способ — контакт с холодной водой», — рассказала Мамаева.

Врач отметила, что поскольку наружная температура повышается, человек приходит в нормальное состояние. При этом возникает ощущение бодрости, добавила эксперт.

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