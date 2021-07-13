Маньяк-душитель из Ленинградской области показал места убийств своих жертв

Санкт-Петербург, 13 июля. Сотрудники правоохранительных органов провели следственный эксперимент в Ленинградской области. Маньяк-душитель показал полицейским места убийств своих жертв.

Оперативно-следственные мероприятия были засняты на видео. Эксклюзивными кадрами с журналистами поделился источник в правоохранительных органах.

Ранее следователи Ленинградской области завершили расследование серии изнасилований, похищений и убийств, совершенных в 2013 году. В ходе расследования преступник был установлен по генетическим материалам.