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Баскетболист «Локомотива» Уильямс-Госс стал игроком «Реала»

  /   Обновлено: 13 июля 2021 16:43
Спорт
Баскетболист «Локомотива» Уильямс-Госс стал игроком «Реала»
Global Look Press  /  Claudio Grassi/Lapresse

Мадрид, 13 июля. Разыгрывающий краснодарского «Локомотива» Найджел Уильямс-Госс подписал контракт с мадридским «Реалом». Договор между сторонами заключен на два сезона.

Руководство клуба делало все возможное, чтобы сохранить в своем составе американца, однако тот, желая стабильно играть в Евролиге, принял решение покинуть Краснодар на правах свободного агента и присоединиться к королевскому клубу. Уильямс-Госс в прошлом сезоне записал в свой актив в среднем 17,9 очка за игру в Единой лиге ВТБ, при 3,6 подбора.

Ранее стало известно, что тяжелый форвард петербургского «Зенита» Уилл Томас покинул Санкт-Петербург по истечении срока действия контракта. Американец намерен вернуться в Испанию, где выступал за «Уникаху» и «Валенсию».

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локомотив реал мадрид уильямс-госс
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