Баскетболист «Локомотива» Уильямс-Госс стал игроком «Реала»

Мадрид, 13 июля. Разыгрывающий краснодарского «Локомотива» Найджел Уильямс-Госс подписал контракт с мадридским «Реалом». Договор между сторонами заключен на два сезона.

Руководство клуба делало все возможное, чтобы сохранить в своем составе американца, однако тот, желая стабильно играть в Евролиге, принял решение покинуть Краснодар на правах свободного агента и присоединиться к королевскому клубу. Уильямс-Госс в прошлом сезоне записал в свой актив в среднем 17,9 очка за игру в Единой лиге ВТБ, при 3,6 подбора.

Ранее стало известно, что тяжелый форвард петербургского «Зенита» Уилл Томас покинул Санкт-Петербург по истечении срока действия контракта. Американец намерен вернуться в Испанию, где выступал за «Уникаху» и «Валенсию».