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Члены банды Басаева и Хаттаба предстанут перед судом

  /   Обновлено: 13 июля 2021 16:44
Происшествия
Члены банды Басаева и Хаттаба предстанут перед судом
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Грозный, 13 июля. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба о вооруженном нападении на военных в Чечне в 1999 году.

Уроженцев Чеченской Республики Асланбека Идалова и Саламбека Идалова обвиняют в посягательстве на военнослужащих и правоохранителей, участии в банде и мятеже с применением оружия. Дело братьев Идаловых передано в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Несколько недель назад был задержан еще один участник банды Басаева Магомед Алханов. Сотрудники ФСБ и МВД провели совместную операцию по установлению его местонахождения.

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