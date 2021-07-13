Члены банды Басаева и Хаттаба предстанут перед судом

Грозный, 13 июля. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба о вооруженном нападении на военных в Чечне в 1999 году.

Уроженцев Чеченской Республики Асланбека Идалова и Саламбека Идалова обвиняют в посягательстве на военнослужащих и правоохранителей, участии в банде и мятеже с применением оружия. Дело братьев Идаловых передано в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Несколько недель назад был задержан еще один участник банды Басаева Магомед Алханов. Сотрудники ФСБ и МВД провели совместную операцию по установлению его местонахождения.