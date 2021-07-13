Стоимость некоторых продуктов может снизиться в России

Москва, 13 июля. Как могут измениться цены на продовольственные товары в РФ, рассказала директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина.

Эксперт отметила возможность падения стоимости у производителей подсолнечного масла, муки и хлеба. В этом году ждут хороший урожай подсолнечника, к тому же снижаются цены на зерно, приводит слова Тюриной «Радио 1».

«В ближайшее время я ожидаю снижения цен на плодоовощную продукцию. Это сезонный фактор», — добавила она.

При этом снижение цен у производителей не всегда означает уменьшение стоимости товара в рознице, подчеркнула генеральный директор Институт аграрного маркетинга. Реальное падение цен в магазинах может быть зафиксировано благодаря каким-либо акциям от производителей.

Председатель Союза потребителей Петр Шелищ ожидает роста цен на ряд продуктов питания к осени. Больше других прибавляют в стоимости продукты, цены на которые «неэластичны по спросу», считает эксперт.