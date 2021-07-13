Россиян за работу без больничного предложили поощрять дополнительными днями к отпуску

Москва, 13 июля. Россиян, которые работали в течение года без ухода на больничный, следует поощрять дополнительными днями к отпуску.

Так, в некоторых коллективах это уже сейчас прописывают в трудовых договорах. Об этом рассказал член Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

«Не взял человек больничный лист в течение года, не заболел — ему добавляется три-четыре дня к отпуску. В этом случае все понятно, объективно и контролируемо», — подчеркнул он в эфире «Радио 1».

Также парламентарий прокомментировал предложение члена Общественной палаты РФ Султана Хамзаева выделять дополнительные дни отпуска некурящим россиянам. По мнению Куринного, эту идею невозможно реализовать, поскольку, в большинстве случаев, невозможно проконтролировать, курит человек или нет.

Как стало известно ранее, письмо с соответствующей инициативой уже направлено на имя главы правительства Михаила Мишустина. По словам Хамзаева, некоторые курящие сотрудники тратят до часа рабочего времени на вредную привычку.