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Российские врачи объяснили, является ли беременность поводом для отказа от вакцинации
Общество
Российские врачи объяснили, является ли беременность поводом для отказа от вакцинации
pixabay.com  /  Marncom

Белгород, 13 июля. Беременные женщины могут прививаться от коронавирусной инфекции. Использующиеся для этого препараты не представляют опасности для здоровья.

Беременность не является противопоказанием к вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает информационное агентство «Бел.Ру» со ссылкой на заявление главы департамента здравоохранения Белгородской области Андрея Иконникова. По его словам, Минздрав РФ допустил проведение процедуры для таких категорий граждан.

Иконников напомнил, что поводом для отказа в проведении вакцинации является наличие аллергии на компоненты вакцины. Пациенту необходимо предъявить соответствующие записи в медицинской карточке или пройти обследование у квалифицированного специалиста.

К числу противопоказаний также относится наличие тяжелых заболеваний: отека Квинке, декомпенсированной формы сахарного диабета и неконтролируемая бронхиальная астма. Решение о проведении процедуры принимается врачами на основании результатов осмотра.

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