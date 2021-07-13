Байден использует Украину в большой игре за экономику и влияние в мире

На фоне подготовки поездки в Белый дом президент Украины Владимир Зеленский 11-12 июля совершил визит в Германию, где обсудил будущее украинской газотранспортной системы, экономику и ситуацию в Донбассе.

Большие торги

Как и ожидалось, приход к власти в США новой администрации во главе с Джо Байденом инициировал новые глобальные процессы в мире. Сюда относятся все-таки начавшийся вывод американских войск из Афганистана, сдвинувшиеся с мертвой точки переговоры по иранской ядерной сделке, запущенные процессы в Закавказье и Средней Азии. Помимо выстраивания новых глобальных логистических маршрутов, особняком от всех событий стоит обостряющееся противостояние между США и Китаем.

Оно, как и 70 лет назад, снова разделяет мир на два лагеря, лидеры которых ведут борьбу за каждого союзника. Скорее всего именно этим и объясняются переговоры, начавшиеся по инициативе новой американской администрации с Москвой, начало которым было положено в ходе встречи 16 июня президентов Владимира Путина и Джо Байдена.

В Женеве встретились Путин и Байден.



Это первая личная встреча лидеров двух стран после того, как Байден стал президентом СШАhttps://t.co/LVrYh1DuDl pic.twitter.com/8vwxNZmBBj — TJ (@tjournal) June 16, 2021

Примечательно, что Вашингтон решил активнее втянуться в украинскую повестку, которая является довольно болезненной для России. Однако причина тут не в том, чтобы решить вопрос кризиса в Донбассе, а в том, чтобы использовать ее в грядущих торгах с РФ. Именно поэтому еще до встречи с Путиным Байден позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и пригласил его посетить Белый дом в июле. Тогда же стала распространяться информация о возможных переговорах лидеров РФ и Украины в августе. Эта цепочка только подтверждает, что администрация Байдена готовит большую сделку с Москвой и нацелена ее заключить.

Заместитель Министра МИД России Сергей #Рябков: встреча президентов ????????и???????? Владимира #Путин|а и Джо #Байден|а станет точкой отсчета для запуска нового диалога по стратегической стабильности.



???? https://t.co/rJUgddPRFC pic.twitter.com/BiTPnbgjSj — Russian Mission in Geneva (@mission_russian) June 15, 2021

Выборы в Германии, газовый рынок и Украина

В связке с этим вопросом идут будущие взаимоотношения с локомотивом ЕС — Германией. Действующее руководство ФРГ поддерживает крупный немецкий бизнес, завязанный на РФ, а само правительство довольно лояльно относится к Москве. Особенного внимания здесь заслуживает будущее «Северного потока-2», который для Вашингтона также является ключевым рычагом давления и вопросом торга. При этом, скорее всего, помимо поддержки противостояния с Пекином, Вашингтон от Берлина хочет получить и кусочек газового пирога Европы.

Момент для переговоров был выбран удачно, ведь в Германии на 26 сентября запланированы парламентские выборы, результат которых может качественно поменять расстановку сил в Европе.

Основным соперником правящего консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (CDU/CSU) является партия «Зеленых». Еще в июне, согласно опросам, она занимала почетное второе место, стремительно догоняя правящий блок.

Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein (#ltwsh) • Infratest dimap / NDR: CDU 28 % | GRÜNE 27 % | SPD 15 % | FDP 11 % | AfD 6 % | DIE LINKE 4 % | SSW 3 % | Sonstige 6 %

➤ Verlauf: https://t.co/0BJDqE337P

????️Nächste Landtagswahl: vorauss. 8. Mai 2022 pic.twitter.com/DggpwYj5Bk — Wahlrecht.de (@Wahlrecht_de) May 28, 2021

Кандидат от партии на должность канцлера Анналена Бербок открыто заявляет о том, что «Северный поток-2» для транспортировки газа она заморозит и в целом проект является губительным с точки зрения климатической повестки. Учитывая пропагандируемую «Зелеными» экологическую и климатическую повестку, навязываемую миру администрацией Байдена, связь между ними имеется.

Косвенно это подтверждается тем, что после переговоров Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель 12 июня на полях саммита G7 рейтинг «Зеленых» (GRÜNE) пошел вниз и скатился до 17%. В то время как правящий блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов даже немного прибавил.

Вместе с тем торги продолжаются, и «украинский кейс» в них играет не последнюю роль. Именно поэтому в конце июня Меркель пригласила украинского президента на встречу в Берлин. Произошло это на фоне подготовки ее визита в США для встречи с Джо Байденом, который должен был пройти 15 июля перед приездом Зеленского в Белый дом. Кроме того, в этот же период резко взлетели цены на газ, а также активизировалась кампания вокруг «Северного потока-2».

Байден по-прежнему считает "Северный поток-2" плохой сделкой и обсудит данный вопрос с Меркель 15 июля в Вашингтоне, - Псаки https://t.co/A92RKTuMFp — Новости Украины (@1news_ukraine) July 10, 2021

Повышение цен на газ вызвало довольно критичную ситуацию на Украине, которая закупает российское топливо через посредников. По информации Telegram-канала «Резидент», существует реальная угроза недобора голубого топлива в подземные газовые хранилища, что сорвет зимний отопительный сезон и вызовет очередной кризис.

По расчетам экспертов, Украина сможет начать закачивать газ только в сентябре, но цены на спотовых рынках в этот период могут достигнуть 500-600 долларов за тыс. куб м, что сделает рыночную стоимость топлива запредельной. Все это спровоцирует повышение цен на тепло на 170-200% и тарифный протест в обществе.

На этом фоне «Газпром» отказался от покупки дополнительных мощностей прокачки через украинскую газотранспортную систему на июль. Это с одной стороны подстегивает цены вверх, с другой — лишает Киев столь необходимых ему доходов, а с третьей — дает возможность подзаработать поставщикам сжиженного природного газа.

Необходимо отметить, что у российского газового холдинга на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м — это 109 млн куб. м в сутки. Объемы сверх этого лимита дополнительно оплачиваются по повышенной ставке.

Складывающаяся ситуация подстегивает Берлин активнее отстаивать открытие «Северного потока-2» — по заявлению главы МИД ФРГ, закончить переговоры с США по данному вопросу планируется уже к августу.

Чего хотят американцы?



Переговоры США и Германии по "СП - 2" продолжаются, первые результаты могут быть достигнуты к августу - глава МИД ФРГ

А пока США планируют новые санкции против компаний РФ, строящих трубопровод как вчера заявил советник президента США по нацбезопасности pic.twitter.com/630jkbvG29 — Елена Пшеничная 2 (@d5SayyUAL0rLSBL) June 21, 2021

И именно к августу планируется завершить строительство газопровода.

До завершения строительства "Северного потока - 2" остаются буквально считанные дни и недели. Строительство должно быть завершено в августе, ввести "поток" в эксплуатацию хотят в этом году. Об этом заявил глава компании-оператора газопровода https://t.co/nGlowdaGOn — DW на русском (@dw_russian) July 12, 2021

Визит в Германию

Именно поэтому основным вопросом приезда Зеленского в ФРГ были получение гарантий прокачки газа через национальную газотранспортную систему, привлечение инвестиций, по возможности обсуждение блокирования использования «Северного потока-2». Под инвестициями и гарантиями рассматривалась и продажа ГТС немецкому инвестору. Взамен Зеленский, скорее всего, намеревался предложить какие-нибудь подвижки в буксующем переговорном процессе по Донбассу.

Глава Украины прибыл в Германию 11 июля и в первый же день встретился с премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, председателем Христианско-демократического союза Армином Лашетом.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

В разговоре с ним Зеленский поднимал темы евроинтеграции Украины, «Северного потока-2», расширения двусторонних торгово-экономических связей.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Встреча эта была неслучайной, ведь Лашет является кандидатом от правящего блока на должность канцлера, а значит, вероятным преемником Ангелы Меркель.

Федеральное агентство новостей /

Соответственно, разговор с ним был на перспективу поствыборного периода. Однако, судя по скупому отчету на сайте Офиса президента Украины, желаемых подвижек для себя Киев так и не выбил. Это и не мудрено, ведь Лашет считается довольно взвешенным и прагматичным политиком, является сторонником налаживания диалога и восстановления связей с Россией. Однако и он допустил заморозку «Северного потока-2» в случае использования его Москвой для давления на Украину.

На следующий день, 12 июля, по неназванным причинам была отменена встреча Зеленского с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Видимо, Берлин посчитал излишними и ненужными переговоры с Киевом на военную тематику.

Впрочем, прошла встреча с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером — идеологом той самой «формулы Штайнмайера», предложенной им в 2015 году, которую Киев так не хочет реализовывать.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в законодательство Украины должна быть имплементирована «формула Штайнмайера», которая определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.#Украина pic.twitter.com/eDKXSFmUVf — egazet (@egazet_) July 13, 2021

Диалог с канцлером Ангелой Меркель состоялся вечером. На итоговой конференции Зеленский отметил:

вопрос строительства «Северного потока-2» необходимо обсуждать в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина);

Украина поддержала подготовленные Францией и ФРГ кластеры по урегулированию в Донбассе, но их пока не поддержала Россия;

Украина намерена привлечь США к процессу мирного урегулирования в Донбассе.

В свою очередь Меркель отметила:

транзит газа через Украину может быть предметом переговоров нормандского формата, но к процессу урегулирования конфликта в Донбассе он отношения не имеет;

Германия приложит все силы для того, чтобы «Северный поток-2» не стал заменой поставкам газа через Украину, тема газопровода будет обсуждаться во время визита в США;

ФРГ направит Украине 1,5 млн доз вакцины от COVID-19.

Кроме того, канцлер обещала выделить Киеву кредитную линию для реконструкции его газотранспортной системы.

Итоги

Скорее всего, действительно важные обсуждаемые вопросы и договоренности между Киевом и Берлином остались закрыты для широкой публики. Учитывая проводимую Зеленским политику, очевидно, что он предлагал Германии присоединиться запланированному на 23 августа первому заседанию «Крымской платформы», инвестировать в открывшийся с 1 июля на Украине земельный рынок, а также поспособствовать финансированию фактической замены «Восточному партнерству» — инициативе «Ассоциативное трио» (Украина, Молдавия, Грузия).

Судя по официальной информации, основных своих целей Зеленский не добился. Касательно «Северного потока-2» Германия осталась непреклонна, выкупать украинскую ГТС Берлин также не спешит. По вопросу Донбасса Меркель призвала имплементировать «формулу Штайнмайера» и придерживаться минских соглашений.

Да, немецкое правительство дало гарантии сохранения транзита, но не сказало, в каких объемах. Небольшой победой для Зеленского является обещание предоставить кредитную линию, которая, вероятнее всего, будет потрачена на модернизацию украинской ГТС для достижения возможности транзита газа с запада на восток.

New post (Зеленский и Меркель на переговорах в Берлине разошлись во взглядах на «Северный поток-2») has been published on Новости России Украины и мира - https://t.co/MDCJe0Rdxf pic.twitter.com/a3nNUtQKUd — Миша Чернов (@ukupitko) July 13, 2021

Данный план был разработан еще в 2015 году, а завершить его планируется к 2029-му. Однако из-за недостатка средств он постоянно буксует. Несмотря на то, что проект этот является частью выстраиваемой США инфраструктуры, сами Штаты вкладываться не спешат.

Возможно, именно предоставление кредитной линии на модернизацию украинской ГТС и было уступкой США перед отъездом Меркель в Вашингтон. Ведь до выборов остается чуть более двух месяцев, а до анонсированного завершения строительства «Северного потока-2» и того. Это значит, что и торги между Берлином и Вашингтоном должны завершиться к августу, о чем и говорил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

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