Форвард «Колорадо» Габриэль Ландескуг интересен «Сент-Луису»

Денвер, 13 июля. Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Дуг Армстронг изучает возможность подписания шведского лидера «Колорадо» Габриэля Ландескуга в случае, если тот выйдет на рынок свободных агентов.

Информацию о предметном интересе к форварду «Эвеланш» со стороны менеджмента «блюзменов» подтвердил американский инсайдер, автор сайта NHL.com Лу Корач.

«Мне сказали, что клуб приложит максимум усилий, если Ландескуг будет доступен», — написал аналитик

Приход Ландескуга возможен только при условии обмена снайпера «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко в другую команду лиги. Боссы «Блюз» видят шведского нападающего в одной тройке вместе с О"Райли и Дэвидом Перроном.

Ранее стало известно, что Капризов не хочет продлевать контракт с «Миннесотой» и готов вернуться в Россию. Об этом сообщает русскоязычный сайт Национальной хоккейной лиги со ссылкой на американского журналиста Майкла Руссо.