Морская авиация прибыла в Петербург для участия в параде ко Дню ВМФ

Санкт-Петербург, 13 июля. Экипажи морской авиации ВМФ РФ завершили перелет на оперативные аэродромы для подготовки к главному военно-морскому параду в Петербурге.

В сообщении пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) говорится, что боевые машины прибыли на аэродромы в Петербурге, Ленинградской и Тверской областях, а также в Карелии. Отмечается, что в параде ко дню ВМФ РФ примут участие самолеты и вертолеты от соединений и воинских частей ВКС, Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов, передает EADaily.

«В парадной группе авиации будут представлены самолеты МиГ-31, Су-24, Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, Су-27, самолет-амфибия Бе-200 и Бе-12, Ту-142, противолодочный самолет Ил-38, транспортные Ту-154, Ту-134, Ан-26», — сказано в сообщении.

По имеющейся информации, парадная группа авиации единым строем пролетит над центральной частью Северной столицы в районе Сенатской площади. Также будут сформированы тактические группы по классам воздушных судов. В настоящее время экипажи отрабатывают тренировочные полеты над аэродромами временного базирования, а также готовятся к репетициям над Петербургом, уделяя особое внимание соблюдению режима высоты и дистанций.

Ранее сообщалось, что все корабли, участвующие в главном военно-морском параде, получили навигационные карты акваторий. Профильные специалисты прошли проверку на знание особенностей морских районов.