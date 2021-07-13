Главы киргизской и таджикской диаспор назвали причины драки мигрантов в «Кузьминках»

Конфликт в приграничных районах Таджикистана и Киргизии, произошедший весной 2021 года, способствовал обострению отношений между двумя диаспорами в России. Об этом ФАН заявили президент общероссийской общественной организации «Кыргызский конгресс» Кубанычбек Кожоев и председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов, комментируя массовую драку мигрантов у метро «Кузьминки» в Москве.

«Это частный случай»

Кожоев сообщил, что общественные организации, посольства и ответственные представители диаспоры в курсе сложившейся ситуации. Он подчеркнул, что сейчас ведется работа в контакте с правительством Москвы.

«Это нельзя называть конфликтом между диаспорами, это частный случай, — объясняет произошедшее руководитель общественной организации. — Весной были конфликты на границе Таджикистана и Киргизии. С тех пор есть некое напряжение, есть недовольные среди выходцев из приграничных районов. Я переговорил с некоторыми старейшинами, руководителями направлений. Они говорят, что были в курсе и пытались сдерживать ситуацию, но нашлись какие-то неадекватные люди — вышли ребята, горячие головы, и привели к такому конфликту».

Представитель киргизской диаспоры добавил, что все структуры занимаются сейчас разбором инцидента. Кроме того, «Кыргызский конгресс» ведет активную работу в социальных сетях и призывает к тому, чтобы происходящее не повторилось.

«Мы держим ситуацию под контролем, чтобы в будущем не было обострений, — заверил собеседник агентства. — Я надеюсь, что это останется частным случаем, что конфликт не будет распространяться дальше. Мы сейчас по всей России распространили информацию, чтобы представители диаспоры были поаккуратней, вели себя достойно и не ввязывались ни в какие споры».

ТАСС / Новодережкин Антон

«Пресекать на корню и без оговорок выдворять»

Председатель Союза таджикистанцев Абдулло Давлатов согласен, что одна из причин конфликтов, подобных тому, что произошел у метро «Кузьминки» — отголоски напряжения у киргизско-таджикской границы. Другой фактор — это неконтролируемое агрессивное поведение блогеров, которые часто угрожают другим национальностям в своих видео. Кроме того, нельзя отрицать бытовые причины конфликтов.

Давлатов сообщил, что еще в мае таджикская и киргизская диаспоры приглашались в Департамент национальной политики правительства Москвы, где шли разговоры о профилактических мероприятиях.

«Каждый из нас должен был работать со своей диаспорой, чтобы мы могли удержать своих, — продолжил собеседник агентства. — К сожалению, эти меры не дают результата. Я не знаю, что происходит с людьми. Наверное, единственное, что может реально на них подействовать — взять всех, кто участвует в таких конфликтах, и выдворять, чтобы другим был урок. В России им дали возможность зарабатывать деньги, поддерживать свои семьи, а они этот шанс используют не для этого. Причем воздействовать надо на участников с обоих сторон: надо пресекать на корню и без оговорок выдворять».

Абдулло Давлатов подчеркнул, что подобные столкновения особенно вредят гражданам РФ таджикской и киргизской национальности, которые десятилетиями живут в стране. Он заметил, что работа, которая сейчас ведется в социальных сетях, совершенно неэффективна.

«Ни у таджикской, ни у киргизской диаспоры нет серьезной организации, — указал на проблему общественный деятель. — Нужна реальная сила, которая работала бы совместно с представителями дипломатического корпуса, местными властями и правоохранительными органами и предотвращала подобные негативные явления. Методы есть, но для этого нужна политическая воля тех стран, откуда приезжают мигранты».

Напомним, что ночью с 12 на 13 июля более сотни мигрантов устроили массовую драку у станции метро «Кузьминки» в Москве. На опубликованных с места происшествия видео было видно, как иностранцы дерутся друг с другом и громят машины.

По последним данным, правоохранители задержали 102 выходца из Средней Азии.