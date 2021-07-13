Звезда «Уральских пельменей» Михалкова чуть не попала в тюрьму накануне дня рождения

Париж, 13 июля. Известная актриса и юмористка Юлия Михалкова чуть не попала в тюрьму во Франции. Артистка вместе с коллегами нарушила режим самоизоляции, за что чуть не поплатилась.

Бывшая звезда «Уральских пельменей» вместе с другими артистами приехала в европейскую страну для съемок нового сезона телевизионного шоу «Форт Боярд». Согласно французским правилам, после въезда все вынуждены отсидеть десятидневный карантин. В это время прибывшие заперты в небольшом отеле, где кормят лишь завтраками.

Изголодавшие артисты устали сидеть в помещении, ведь разрешено гулять всего час в день на расстоянии не больше 500 метров от отеля. Одна из прогулок едва не стоила участникам шоу свободы.

«Нарушителей вылавливает полиция. Прошлая прогулка чуть не обернулась для нас тюрьмой на несколько лет, но мы сказали, что больше так не будем, и нас отпустили», — рассказала Михалкова на своей странице в Stories Instagram.

Из-за жестких противокоронавирусных мер на территорию отеля, где живут артисты проносить еду запрещено, а недалеко от места ночевки нет ни одного кафе и магазинчика. Даже накануне 38-летия известная артистка не может побаловать себя чем-то вкусненьким. Вместо торта артистку будут поздравлять со стаканом воды, а вместо свечек будут использовать зажигалку.

После ухода из популярного юмористического шоу карьера Михалковой значительно пошла в гору. В одном из интервью артистка призналась, что во времена «Уральских пельменей» она готова была сниматься без одежды, но в последнее время все изменилось.