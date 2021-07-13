Врач объяснила опасность нахождения в душном помещении на примере случая в Шереметьево

Санкт-Петербург, 13 июля. Длительное пребывание в душном замкнутом пространстве может негативно сказаться на здоровье. Отсутствие притока свежего воздуха влияет на работу всех органов.

Конференция на тему «Почему кондиционеры и вентиляторы смертельно опасны» прошла в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Журналисты напомнили историю в Шереметьево, когда пассажиры оказались заперты в душном самолете, а один из них открыл запасной выход. В связи с этим главному редактору всероссийского научно-практического журнала для врачей «Пятиминутка» врачу-педиатру Марине Мамаевой задали вопрос, опасно ли было там находиться.

«Это очень опасно. Когда люди находятся в душном помещении длительное время, происходят нарушения в работе вегетативной системы, гипоксия, кислородное голодание, что приводит к отключению центральной нервной системы», — объяснила специалист.

Особенно опасно пребывать в помещении без притока свежего воздуха для людей, которые страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы и патологий дыхательных органов. Авиационные компании должны предоставлять медицинскую помощь, если пассажиры окажутся в такой ситуации.

Мамаева ранее объяснила, какую опасность представляют кондиционеры для здоровья. Устройства могут распространять инфекции дыхательных путей.