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Врач объяснила опасность нахождения в душном помещении на примере случая в Шереметьево

  /   Обновлено: 13 июля 2021 16:41
Общество
Врач объяснила опасность нахождения в душном помещении на примере случая в Шереметьево
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Санкт-Петербург, 13 июля. Длительное пребывание в душном замкнутом пространстве может негативно сказаться на здоровье. Отсутствие притока свежего воздуха влияет на работу всех органов.

Конференция на тему «Почему кондиционеры и вентиляторы смертельно опасны» прошла в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Журналисты напомнили историю в Шереметьево, когда пассажиры оказались заперты в душном самолете, а один из них открыл запасной выход. В связи с этим главному редактору всероссийского научно-практического журнала для врачей «Пятиминутка» врачу-педиатру Марине Мамаевой задали вопрос, опасно ли было там находиться.

«Это очень опасно. Когда люди находятся в душном помещении длительное время, происходят нарушения в работе вегетативной системы, гипоксия, кислородное голодание, что приводит к отключению центральной нервной системы», — объяснила специалист.

Особенно опасно пребывать в помещении без притока свежего воздуха для людей, которые страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы и патологий дыхательных органов. Авиационные компании должны предоставлять медицинскую помощь, если пассажиры окажутся в такой ситуации.

Мамаева ранее объяснила, какую опасность представляют кондиционеры для здоровья. Устройства могут распространять инфекции дыхательных путей.

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