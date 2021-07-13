Фанаты раскритиковали Карди Би за дорогой подарок для дочери

Лос-Анджелес, 13 июля. Дочери рэп-исполнительницы Карди Би исполнилось три года. Для девочки была устроена грандиозная вечеринка с принцессами, фуршетом, танцами и разными другими развлечениями. Звездная мама опубликовала процесс празднества у себя в Instagram.

Больше всего пользователей удивил подарок Карди для маленькой Калче. Это ожерелье из настоящих бриллиантов с пятью подвесками, каждая из которых уникальной формы: логотипы Hermès Birkin и Chanel, в виде Минни-Маус, сердца, обернутого розовым бантом, и буквы K. Эксперты посчитали, что стоимость такого ожерелья может достигать до 150 тыс. долларов (более 11 млн рублей).

«Ее папочка обошел меня, но я все равно подарила ей прекрасный подарок», — указала Карди.

В социальных сетях подарок был высмеян подписчиками и подвергнут жесткой критике.

«У Калче на шее вся стоимость моего обучения в университете», — написал один из подписчиков.

Многим подарок очень понравился, но они задались вопросом — подходит ли он ребенку?

«Это мило, но детям не нужны такие вещи», — указал один из подписчиков.

«Она так устала получать сумочки и побрякушки, что просто хочет кукол, пони-единорога и конфет», — написал другой пользователь.

Не так давно Карди Би ответила на компрометирующий вопрос в Twitter, дает ли она дочери на ужин мороженое, если та этого захочет.

«Мой ребенок чрезмерно избалован игрушками и супер воспитан. Если мама и папа — крутые, то и мои дети тоже», — пояснила Карди Би.

Певица говорит, что хочет воплотить свои детские мечты в жизни своих детей.

«Да, почему бы и нет? Вечеринки с принцессами, неограниченное количество игрушек, путешествия и бассейны. Мой ребенок любит бассейн, а я ходила в него всего пять раз в детстве. Хлопья с разными вкусами, а не только отруби с изюмом», — заявляет Карди.

Ранее певица из группы Pussycat Dolls Николь Шерзингер устроила бурную вечеринку в честь своего дня рождения.