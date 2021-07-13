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Фанаты раскритиковали Карди Би за дорогой подарок для дочери
Общество
Фанаты раскритиковали Карди Би за дорогой подарок для дочери
Global Look Press  /  Daniel DeSlover / ZUMAPRESS.com

Лос-Анджелес, 13 июля. Дочери рэп-исполнительницы Карди Би исполнилось три года. Для девочки была устроена грандиозная вечеринка с принцессами, фуршетом, танцами и разными другими развлечениями. Звездная мама опубликовала процесс празднества у себя в Instagram. 

Больше всего пользователей удивил подарок Карди для маленькой Калче. Это ожерелье из настоящих бриллиантов с пятью подвесками, каждая из которых уникальной формы: логотипы Hermès Birkin и Chanel, в виде Минни-Маус, сердца, обернутого розовым бантом, и буквы K. Эксперты посчитали, что стоимость такого ожерелья может достигать до 150 тыс. долларов (более 11 млн рублей).

«Ее папочка обошел меня, но я все равно подарила ей прекрасный подарок», — указала Карди. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Cardi B (@iamcardib)

В социальных сетях подарок был высмеян подписчиками и подвергнут жесткой критике.

«У Калче на шее вся стоимость моего обучения в университете», — написал один из подписчиков. 

Многим подарок очень понравился, но они задались вопросом — подходит ли он ребенку?

«Это мило, но детям не нужны такие вещи», — указал один из подписчиков.  

«Она так устала получать сумочки и побрякушки, что просто хочет кукол, пони-единорога и конфет», — написал другой пользователь.  

Не так давно Карди Би ответила на компрометирующий вопрос в Twitter, дает ли она дочери на ужин мороженое, если та этого захочет. 

«Мой ребенок чрезмерно избалован игрушками и супер воспитан. Если мама и папа — крутые, то и мои дети тоже», — пояснила Карди Би. 

Певица говорит, что хочет воплотить свои детские мечты в жизни своих детей.

«Да, почему бы и нет? Вечеринки с принцессами, неограниченное количество игрушек, путешествия и бассейны. Мой ребенок любит бассейн, а я ходила в него всего пять раз в детстве. Хлопья с разными вкусами, а не только отруби с изюмом», — заявляет Карди.

Ранее певица из группы Pussycat Dolls Николь Шерзингер устроила бурную вечеринку в честь своего дня рождения.

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