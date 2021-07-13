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Депутат Железняк уличил Украину в желании «заболтать» тему Минских соглашений
Политика
Депутат Железняк уличил Украину в желании «заболтать» тему Минских соглашений
ФБА «Экономика сегодня»  /  Борис Гришин

Москва, 13 июля. Обсуждением газопровода «Северный поток — 2» Украина пытается «заболтать» Минские соглашения, которые Киев не спешит выполнять, считает депутат Госдумы Сергей Железняк.

Как отметил парламентарий, Украина всеми способами пытается переключить внимание с Минских соглашений, теперь в качестве отвлекающего фактора власти страны выбрали газопровод «Северный поток — 2». Обсуждать «СП-2» в рамках «нормандского формата» нет смысла, считает Железняк.

«Проект находится на завершающей стадии строительства, о чем говорят и в Германии. А намеки Зеленского по поводу возможных проблем с энергообеспечением территорий ЛДНР выглядят обыкновенным шантажом», — сказал депутат журналистам.

Железняк подчеркнул, что только "недальновидные и несамостоятельные западные политиканы" могут отказаться от надежного партнерства с Россией в угоду чужой прихоти.

Ранее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что заключение нового контракта на транзит газа является «единственно приемлемым» вариантом для Киева в случае запуска «СП-2». По его словам, это должен быть договор на транзит ресурса объемом 45-50 млрд кубометров ресурса в год сроком на 15 лет.

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украина госдума зеленский железняк северный поток 2
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