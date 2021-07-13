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В Туве из-за COVID-19 ограничили работу заведений общепита

  /   Обновлено: 13 июля 2021 16:30
Общество
В Туве из-за COVID-19 ограничили работу заведений общепита
pixabay.com

Кызыл, 13 июля. Деятельность заведений общепита в Туве приостанавливается на фоне усиления коронавирусных ограничений. Об этом во вторник рассказали в местном правительстве.

Вдобавок к этому власти прекращают работу общественного транспорта в выходные дни. В Туве также откладывают заключение браков, говорится в тексте указа на сайте правительства республики.

Правительство РФ пока не планирует ужесточать ограничения для тех, кто не привился от COVID-19. Как сообщалось ранее, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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тува ограничения коронавирус
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