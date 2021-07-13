Форвард «Зенита» Азмун отрицает возможность перехода в другой российский клуб

Санкт-Петербург, 13 июля. Иранский нападающий петербургского «Зенита» Сардар Азмун исключил все варианты, при которых покинет Северную столицу ради продолжения карьеры в другом клубе России.

Игроком на протяжении последних двух сезонов активно интересуются топ-клубы из больших европейских лиг, однако на данный момент Азмун готовится к предстоящему матчу за Суперкубок России против московского «Локомотива», который пройдет в Калининграде 17 июля.

«У меня контракт с «Зенитом», и я думаю только о нем. Впереди у нас матч за Суперкубок России, больше ни о чем я не думаю», — сообщил форвард спортивному интернет-порталу «Спорт-Экспресс».

Иранец также исключил все варианты, при которых может покинуть «Зенит» ради другого российского клуба, отметив, что он играет в лучшей команде страны.

Ранее экс-полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу заключил контракт с «Бенфикой». Договор между стороной футболиста и одним из самых титулованных клубов Португалии подписан сроком на пять лет.