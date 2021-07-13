Маньяка-душителя из Ленинградской области нашли по генетическим материалам

Санкт-Петербург, 13 июля. Следователи Ленинградской области завершили расследование уголовного дела против мужчины, которого обвиняют в серии изнасилований, убийств и похищении людей в 2013 году.

По данным следствия, были изучены уголовные дела, возбужденные и приостановленные в 2013 году. Речь идет об обнаружении двух женских трупов в Ломоносовском районе Ленинградской области с выраженными признаками насильственной смерти. В частности были обнаружены следы механической асфиксии. Первое тело нашли в апреле у дороги Петровское — Гостилицы, второе — в октябре того же года у дороги Гостилицы — Лопухинка.

В ходе расследования удалось установить генотип подозреваемого. Им оказался уже отбывающий наказание за совершение аналогичных преступлений мужчина.

Был проведен ряд экспертиз, допрошены в качестве свидетелей несколько десятков человек, обвиняемый неоднократно допрошен с применением средств видеофиксации. Теперь собранные доказательства будут отправлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее уральский маньяк Евгений Петров, приговоренный к тюрьме за убийства, признался в совершении очередного преступления.