Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июля 17:14
17:14
Общество
Россиян предупредили, что число жарких дней будет увеличиваться из года в год
17:13
Общество
Жителя Владимирской области выселили из квартиры из-за антисанитарии и долгов
17:13
Политика
Литва считает невозможным возвращение белорусских мигрантов на родину
17:12
Армия
Снайпер-ополченец из ДНР рассказал неочевидные факты о войне в Донбассе
17:12
Общество
Интерактивная карта авиасалона МАКС-2021 появилась в геосервисе 2ГИС
17:10
Общество
Исполняющий обязанности главы краевого управления СК прибыл в Геленджик после взрыва
17:09
Общество
Редкую птицу привезли в центр реабилитации диких животных в Приморье
17:08
Шоу-бизнес
Соседов сравнил МакSим с онкобольной Анастасией Заворотнюк
17:07
Армия
США вывели более 95% войск с территории Афганистана
17:06
Весь мир
Байден использует Украину в большой игре за экономику и влияние в мире
Все новости

Назван способ спастись от знойной жары без кондиционера и вентилятора

  /   Обновлено: 13 июля 2021 16:41
Общество
Назван способ спастись от знойной жары без кондиционера и вентилятора
Global Look Press  /  Friso Gentsch/dpa

Санкт-Петербург, 13 июля. Россиянам объяснили, как спасаться от аномальной жары без кондиционера и вентилятора и при этом не простудиться.

На пресс-конференции, которая прошла в медиацентре "Патриот", кандидат медицинских наук, врач-педиатр Марина Мамаева рассказала, что жители России привыкли спасаться от жары по-разному. Некоторые ставят отражатели на окна.

"Устраивают сквозняки, на нем лучше не находиться. Пьют холодную воду, остужаются механическим путем, но это ведет к простудным заболевания, причем быстро", — предупредила врач.

По словам специалиста, лучше всего принять холодный душ. В жару люди плохо чувствуют себя, потому что не ощущают бодрости. Прохладный душ — это самое приемлемое решение, чтобы охладить организм.

Гидрометцентр ранее пообещал россиянам жару до конца лета. Во второй половине июля и весь август температура воздуха останется высокой.

Вернуться назад

организм жара охлаждение кондиционер
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru