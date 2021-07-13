Назван способ спастись от знойной жары без кондиционера и вентилятора

Санкт-Петербург, 13 июля. Россиянам объяснили, как спасаться от аномальной жары без кондиционера и вентилятора и при этом не простудиться.

На пресс-конференции, которая прошла в медиацентре "Патриот", кандидат медицинских наук, врач-педиатр Марина Мамаева рассказала, что жители России привыкли спасаться от жары по-разному. Некоторые ставят отражатели на окна.

"Устраивают сквозняки, на нем лучше не находиться. Пьют холодную воду, остужаются механическим путем, но это ведет к простудным заболевания, причем быстро", — предупредила врач.

По словам специалиста, лучше всего принять холодный душ. В жару люди плохо чувствуют себя, потому что не ощущают бодрости. Прохладный душ — это самое приемлемое решение, чтобы охладить организм.

Гидрометцентр ранее пообещал россиянам жару до конца лета. Во второй половине июля и весь август температура воздуха останется высокой.