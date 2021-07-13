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Беременная и избитая Рапунцель объяснила, почему оставила сына во Владивостоке

  /   Обновлено: 13 июля 2021 16:54
Общество
Беременная и избитая Рапунцель объяснила, почему оставила сына во Владивостоке
instagram.com  /  @olyarapunzel

Москва, 13 июля. Экс-участница нашумевшего реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель беременна. На своей странице в Instagram она ответила на вопрос подписчиков, почему оставила малолетнего сына Богдана во Владивостоке с бабушкой, пишет Teleprogramma.pro

«Прилетела в Москву я пока что одна. Мама с сыном остались во Владике, но через неделю я полечу туда обратно. Буду забирать своих родных», — пишет девушка.

По словам Алены, она не уверена, что хочет улетать из далекого Владивостока. Ее пугает жара в столице и ситуация с коронавирусом. 

«А мама у меня, извините, не молодая. Сын тоже частенько болеет», — пояснила Рапунцель. 

Беременная и избитая Рапунцель объяснила, почему оставила сына во Владивостоке
instagram.com  / @alenatoffi_official

Как отметила бывшая звезда реалити, в ближайшее время она встанет на учет в поликлинике. Сейчас она на первом месяце беременности,

«Поэтому как бы сейчас ни было трудно, надо размышлять так, как будет лучше всем, а не как нужно обществу», — объяснила Алена Рапунцель.

Ранее девушка была избита своим возлюбленным — стриптизером Ильей Семиным. Влюбленные поссорились, и Семин, несмотря на интересное положение девушки, поднял на нее руку. Выяснилось, что причиной ссоры стал алкоголь, который Рапунцель принимает, будучи беременной. Девушка уже простила своего парня. По ее словам, имея ребенка от первого брака, она не хочется снова становиться матерью-одиночкой. 

Ранее сообщалось, что Ильин сбил Рапунцель с ног, после чего несколько раз ударил девушку головой о землю.

 

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