Это не принуждение: Онищенко оценил данные оперштаба Москвы по вакцинации от COVID-19

Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко высоко оценил успехи московских властей в вакцинации жителей столицы от COVID-19. Ранее оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что 71% госслужащих столичного правительства уже вакцинированы от коронавирусной инфекции.

По мнению Геннадия Онищенко, госчиновники — это, конечно, не совсем релевантная выборка, но вектор задан правильный.

«Пример хороший, хотя госслужащие — это, естественно, не все население Москвы. Но в данном случае столичное правительство показывает всем нам хороший пример. Это то, о чем я говорил раньше: именно так и нужно поступать. Эту практику нужно продолжать, потому что без вакцинации — прежде всего, групп риска, а также представителей профессий, которые по роду деятельности работают в контакте с людьми, — нам коронавирус не победить», — подчеркнул Онищенко в комментарии ФАН.

При этом парламентарий отметил, что речь не идет о «принудительной» вакцинации, все проводится строго в соответствии с российским законодательством.

«Это не принуждение. Тех, кто не относятся к группам риска, мы должны не принуждать, а агитировать сделать прививку от COVID-19. Пока же, насколько я вижу, кое-кто начинает разыгрывать карту, что, дескать, власть не мытьем так катаньем заставит всех вакцинироваться. Ничего плохого в тотальном вакцинировании я не вижу, но это не соответствует политике наших властей. Мы не заставляем людей вакцинироваться, но даем четкий посыл: согласно закону, вакцинация является обязательной (при отсутствии противопоказаний) для представителей определенных сфер деятельности. Всех остальных, а особенно группы риска — пожилых, страдающих хроническими заболеваниями и т. д., — мы будем агитировать. Только так мы справимся с пандемией», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Ранее Геннадий Онищенко указал, что ажиотаж вокруг вакцинации препаратом «КовиВак», возникший в Москве, на совести тех, кто необдуманно запустил рекламную кампанию по продвижению именно этой вакцины. Онищенко призвал вакцинироваться тем препаратом, который наиболее доступен в данный момент, поскольку все российские вакцины показали себя эффективными и безопасными. Подробнее о российских вакцинах от COVID-19 — в инфографике ФАН.