Вильфанд предупредил жителей Дальнего Востока об аномально жаркой погоде

Москва, 13 июля. Жителей Европейской части России и Дальнего Востока ожидает жаркая погода на следующей неделе. Температура превышает норму на девять градусов.

Очень жаркая погода прогнозируется в Европейской части России и на Дальнем Востоке. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, показатели температуры в этих регионах будут превышать норму на девять градусов. В Западной Сибири и на западе Красноярского края же будет холодно.

Как сообщалось ранее, жаркая погода в России сохранится до конца лета. Специалисты Гидрометцентра также зафиксировали увеличение частоты образования опасных погодных явлений: мощных ливней и сильных порывов ветра.