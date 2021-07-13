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В Ленобласти несовершеннолетний погиб, выпав из окна

  /   Обновлено: 13 июля 2021 15:39
Происшествия
В Ленобласти несовершеннолетний погиб, выпав из окна
Пресс-служба прокуратуры Ленобласти

Санкт-Петербург, 13 июля. Кингисеппская городская прокуратура Ленобласти начала проверку по факту гибели несовершеннолетнего после падения с большой высоты.

Во вторник, 13 июля, в ОМВД по Кингисеппскому району Ленинградской области поступило сообщение о падении несовершеннолетнего из окна многоквартирного дома.

Правоохранители выясняют обстоятельства и причины трагедии. В ходе проверки будет дана оценка работе профилактических органов, а также действиям ответственных лиц.

Ранее сообщалось о падении годовалого ребенка из окна квартиры на восьмом этаже в одном из районов Петербурга.

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кингисепп смерть падение ребенка
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