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Сборные Аргентины и Италии могут провести матч континентальных чемпионов
Спорт
Сборные Аргентины и Италии могут провести матч континентальных чемпионов
Global Look Press  /  Panoramic / Keystone Press Agency

Рим, 13 июля. Футболисты сборных Аргентины и Италии, которые стали победителями континентальных первенств, могут встретиться в специальном матче за Суперкубок.

Журналист Сезар Луис Мерло в Twitter-аккаунте сообщил, что КОНМЕБОЛ (Конфедерация футбола Южной Америки) ведет с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) переговоры о проведении матча Аргентины с Италией. По его информации, игра континентальных чемпионов может состояться в 2022 году.

Сборная Аргентины на прошлой неделе в 15-й раз выиграла Кубок Америки. В финальном матче команда Лионеля Скалони победила Бразилию. Итальянская национальная команда в ночь с 11 на 12 июля во второй раз стала чемпионом Европы, переиграв Англию.

Ранее португалец Криштиану Роналду не попал в символическую сборную Евро-2020, представленную УЕФА. Форвард «Ювентуса» стал лучшим бомбардиром турнира.

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футбол аргентина италия матч
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