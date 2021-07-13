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Зеленский не считает русский язык собственностью России

  /   Обновлено: 13 июля 2021 15:38
Политика
Зеленский не считает русский язык собственностью России
president.gov.ua  /  Адміністрація Президента України

Киев, 13 июля. Русский язык не является собственностью России, заявил президент Украины Владимир Зеленский на форуме «Украина 30. Гуманитарная политика».

По словам Зеленского, некоторые нормы украинского закона прописаны так, что дают возможность говорить в стране на русском языке.

«Мы находимся в сложной ситуации, мы находимся в войне, напряжение вызывает что-либо связанное с Россией или с русским языком», — высказался украинский лидер.

Президент страны призвал не поднимать вопрос государственного языка, так как в стране в этом направлении на законодательном уровне сделано все, что возможно.

Ранее Зеленский заявил, что ряд моментов из статьи президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» можно обсудить лично. По его словам, он готов дать Путину еще много материалов о новой статье про Украину.

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украина зеленский русский язык
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